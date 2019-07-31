ترامب يقترح خفض الميزانية العسكرية الأمريكية

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة أجراها يوم أمس الثلاثاء عن رغبته في خفض الميزانية العسكرية للولايات المتحدة.

وقال ترامب لشبكة "سي سبان" الأمريكية : "لدينا الآن جيش قوي للغاية، وسأتمكن قريبًا من خفض النفقات. لكن كان من الضروري تحديث الجيش لم يكن لدينا خيار آخر".

وأضاف: "إذا لم نتمكن من حماية أنفسنا، فلن تساعد الميزانية المتوازنة".

ومن جانبه قال الناشط الاجتماعي جون وايتهيد في وقت سابق إن الإنفاق العسكري سيدمر الولايات المتحدة في نهاية المطاف، وقال مستشهدا بالأرقام:

"البلد مجبر على اقتراض أموال من دول أخرى لشن الحروب، منذ عام 2001 ، أنفقت الولايات المتحدة 4.7 تريليون دولار على الحروب في الخارج، وبحلول عام 2053 سيرتفع الإنفاق العسكري للبلاد إلى 12 تريليون دولار".

ووفقا له ينمو دين البلاد بمبلغ 32 مليون دولار في الساعة، وتنفق الحكومة كل خمس ثوان في العراق أكثر على ما يحصل عليه المواطن الأمريكي العادي في عام واحد.