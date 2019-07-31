السفير السويدي لدى موسكو يكشف آخر مستجدات التحقيق مع مؤسس ويكليكس

كشف السفير السويدي في موسكو، بيتر إريكسون، في حديث مع وكالة "سبوتنيك" عن آخر مستجدات التحقيق مع مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في السويد.

وقال إريكسون :"على حد علمي، رفضت المحكمة اعتقال أسانج غيابيًا لأنه موجود في السجن في المملكة المتحدة. التحقيق مستمر على حد علمي، والمدعي العام السويدي يطلب مقابلة أسانج في المملكة المتحدة".

وأشار إلى أن التحقيق في أكبر التهم الموجهة له وهي الاغتصاب مستمر، أما فيما يتعلق بتهم التحرش، فإن قانون التقادم قد انتهى.

وأضاف السفير أن السويد لم تطالب بتسليم أسانج.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، في أبريل/ نيسان الماضي، بعدما تم استدعاؤها إلى سفارة الإكوادور التي يتحصن بها أسانج منذ عام 2012.