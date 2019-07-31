وزير الدفاع الإيراني: هذا الإجراء أمر طبيعي بالنسبة لنا

قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، إن "إجراء تجارب على الصواريخ أمر طبيعي، ويتم ضمن برامج محددة".

وأضاف حاتمي، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، أن "القوات المسلحة تجري اختباراتها الصاروخية بصورة منتظمة تماما.. البرامج البحثية للقوات المسلحة يجري إعدادها وتنفيذها كل عام في مواعيدها المحددة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وتابع: "هذه الأمور طبيعية في العالم كله وإن جرى التركيز الإعلامي على بعض هذه القضايا فإنهم يسعون لتحقيق مآرب خاصة بهم من وراء ذلك إلا أن القوات المسلحة تنفذ برامجها ومنها الاختبارات الصاروخية بصورة منتظمة تماما".

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن إيران أطلقت يوم الأربعاء الماضي صاروخا باليستيا متوسط المدى، وصل مداه إلى ألف كم، الأمر الذي اعتبرته إيران عاديا، ويهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وليس موجها ضد أي دولة.

وفيما يخص المناورات الروسية الإيرانية المشتركة قال وزير الدفاع الإيراني، إن "روسيا دولة صديقة لنا ولكن لم يتقرر شيء بهذا الصدد لغاية الآن".

وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن خازنداي قوله إن "طهران وموسكو اتفقتا على إجراء مناورات عسكرية بحرية في المستقبل القريب في المحيط الهندي وبحر عمان فقط".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، وهو ما تنفيه طهران.