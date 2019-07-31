سفير الكونغو الديمقراطية: ندرس مقترحات شراء أسلحة من روسيا 

قال سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية ديني كالومي نومبي لدى روسيا، إن روسيا قدمت اقتراحا لبلاده حول شراء أسلحة، مضيفا: "لكن لا توجد قرارات بشأن ذلك حتى الآن".

موسكو - سبوتنيك . وقال نومبي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء 31 يوليو / تموز: "يوجد الآن بيننا وبين روسيا تبادل للخبرات والمعلومات في هذا المجال، لكن القرار النهائي سيتخذ بعد تشكيل الحكومة".

وتابع: "وبالتالي، لدى روسيا بالفعل بعض المقترحات في المجال العسكري، لكن القرار النهائي، كما قلت، سوف يتخذ لاحقا".

وأوضح كالومي نومبي، أن برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية صادق على اتفاق التعاون مع روسيا في المجال العسكري في شهر يوليو / تموز 2018.

وخلص سفير الكونغو الديمقراطية لدى روسيا إلى القول: "هذا يجعل من الممكن إضافة روسيا إلى قائمة جميع الشركاء التقليديين، الذين يزودون جيشنا بالأسلحة".