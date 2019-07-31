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13:22 31 يوليو/ تموز 2019
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    نتنياهو

    نتنياهو يصعد الأمر مع الفلسطينيين ويؤكد استمرار بناء المستوطنات إلى الأبد

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مجددا بأنه لن تتم إزالة أي مستوطنة من مكانها في الضفة الغربية.

    القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال افتتاح متنزه بالمجمع الاستيطاني غوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، إن "الأمر محسوم وقد انتهى النقاش حوله إلى غير رجعة والاستيطان سيستمر إلى الأبد".

    أغصان الزيتون على خلفية مدينة القدس القيدمة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AFP 2019 /
    المستوطنون يقطعون أكثر من 150 شجرة زيتون مثمرة في برقة شرق رام الله
    وأضاف نتنياهو: "ما يفعله المستوطنون هنا هو إلى الأبد لأن هذه المنطقة هي البوابة الجنوبية للقدس"، مؤكدا أن "الحكومة الإسرائيلية ستقوم ببناء 8000 وحدة استيطانية جديدة في السنوات القليلة المقبلة، وسوف يستمر البناء إلى الأبد".

    وتواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ حرب الخامس من يونيو/حزيران 1967 بناء المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة.

    وبلغ عدد المستوطنين اليهود في 2016، حوالي 407 آلاف في الضفة الغربية، و375 ألفا في القدس الشرقية، وتقدر الإحصائيات العدد في الجولان السوري بحوالي 20 ألف مستوطن.

    وتنتقد الأطراف الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، وجود المستوطنات على الأراضي المحتلة، وقيام إسرائيل بالتوسع المستمر فيها، وبناء بؤر استيطانية جديدة، باعتبارها عقبة في طريق السلام.

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    الكلمات الدلالية:
    جماعات استيطانية متطرفة, الاستيطان الإسرائيلي, نتنياهو, مستوطنات, القدس, فلسطين, إسرائيل
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