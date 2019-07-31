برلين تسعى لتشكيل بعثة أوروبية لـ"تأمين" الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الألمانية، أولريك ديمير، اليوم الأربعاء، أن برلين على اتصال بالشركاء الأوروبيين بشأن تشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

برلين - سبوتنيك. وقالت ديمير، في إحاطة إعلامية "ما تزال الحكومة ترى أن الاقتراح بشأن إنشاء بعثة لتأمين [الملاحة في مضيق هرمز] بمشاركة دول أوروبية جدير بالاهتمام، وهي على اتصال مع الشركاء الأوروبيين، مع فرنسا وبريطانيا في المقام الأول".

وكانت فرنسا وإيطاليا وهولندا أبدت دعمها لمهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك بعدما اقترحت بريطانيا الفكرة عقب احتجاز إيران لناقلة نفط، حيث أبدت إسبانيا والسويد وبولندا وألمانيا أيضا اهتماما بذلك.

بريطانيا اقترحت الفكرة على دبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، وتتعلق بخيارات القيام بالاستطلاع من الجو، ومرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز، قائلة إنها لن تشمل الاتحاد أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة بشكل مباشر.

واحتجزت إيران الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز، يوم 19 يوليو/ تموز، فيما بدا أنه رد على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية، قبلها بأسبوعين.

واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.

وجاء حادث احتجاز "ستينا إمبيرو" بمثابة رد من السلطات الإيرانية على احتجاز ناقلة نفط إيرانية من قبل سلطات جبل طارق في 4 يوليو/ تموز. وكانت السفينة "غريس 1" مشتبهة بانتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا. وفي إطار التحقيق في القضية، أوقفت الشرطة قبطان الناقلة وكبير مساعديه بالإضافة إلى اثنين آخرين من أفراد الطاقم. ومددت المحكمة احتجازهم حتى 15 آب/أغسطس.