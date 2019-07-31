ليوناردو دي كابريو يندد بحرائق سيبيريا

نشر الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو، منشورًا عن الحرائق في سيبيريا بصفحته على "إنستغرام".

وكتب دي كابريو "تعاني الدائرة القطبية الشمالية من عدد غير مسبوق من حرائق الغابات وهذا آخر دليل على حدوث أزمة مناخية. حرائق ضخمة في غرينلاند وسيبيريا وألاسكا تنتج أعمدة الدخان التي يمكن رؤيتها من الفضاء. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن هذه الحرائق تنبعث منها كميات من ثاني أكسيد الكربون خلال شهر مثلما يحدث في السويد كلها في غضون عام."

وانهالت تعليقات المتابعين خاصة من الروس الذين عبروا عن امتنانهم لحقيقة أن الممثل الشهير قرر لفت انتباه الجمهور إلى المشاكل في روسيا.

وعلقت إحدى المتابعات قائلة "حتى ليو مهتم بحرائقنا" .

وعلق مستخدم آخر "لقد سمع صوتنا، ليو ماأروعك! أتوافقونني؟".

وشكر مستخدم الممثل الأمريكي: ليو، شكرا لك يا صديقي! أنا من سيبيريا، ممتن للغاية لأنك سلطت الضوء على المشكلة" .

حرائق الغابات في سيبيريا

أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ الإقليمية في خمس مناطق بسيبيريا شرق البلاد، بسبب انتشار حرائق الغابات هناك، على مساحة تمتد لنحو ثلاثة ملايين هكتار.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى وزارة الدفاع الروسية بالانضمام إلى عمليات إخماد حرائق الغابات، وذلك بعد تقرير وزارة الطوارئ.

ومن جانبه قال وزير الموارد الطبيعية ديمتري كوبيلكين ، أن العواصف الرعدية الجافة يمكن قد تكون السبب في اندلاع الحرائق. ويشارك ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص ، وأكثر من 350 من المعدات و 26 طائرة في إطفاء الحرائق.