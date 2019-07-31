رغم توتر العلاقات... واشنطن تسلم الجيش التركي 4 مروحيات عسكرية متقدمة (فيديو)

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تسليم الجيش التركي 4 مروحيات عسكرية متقدمة، في الوقت الذي تتوتر فيه العلاقات بين واشنطن وأنقرة على خلفية إتمام الأخيرة لصفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400".

القاهرة - سبوتنيك . وقالت السفارة الأميركية في أنقرة، اليوم الأربعاء "تسلمت القوات البرية التركية اليوم 4 مروحيات أميركية من طراز بوينغ سي إتش 47 إف شينووك في ميناء إزمير".

وأضافت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تركيا الآن لديها 11 مروحية من هذا الطراز الذي يعد الأحدث، والأكثر تقدما بين الطائرات ذات الأجنحة الدوارة المتوفرة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة (26 يوليو/ تموز) إنه لا يلوم تركيا على شراء نظام دفاع صاروخي روسي، الأمر الذي دفع إدارته إلى استبعاد الدولة الحليفة في حلف شمال الأطلسي من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.

وحسب "رويترز" لم يوضح ترامب، الذي كان يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض، متى سيقرر فرض عقوبات على تركيا بسبب التعامل مع الجيش الروسي، كما هو مطلوب بموجب قانون العقوبات الأمريكي لعام 2017.

Today, Turkish Land Forces took delivery of four more U.S. Boeing CH-47F Chinook helicopters at the port of Izmir. Turkey now has eleven of the newest and most advanced heavy lift rotary wing aircraft available. @US_EUCOM @USArmy @USArmyEurope pic.twitter.com/H7vkdxTRhE — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) July 31, 2019

وقال ترامب "نبحث وضع تركيا بأكمله... إنه وضع صعب... أنا لا ألوم تركيا لأن هناك ملابسات كثيرة".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن بلاده ستتوجه لشراء مقاتلات من مكان آخر إذا لم تبع لها الولايات المتحدة مقاتلاتها إف-35.

وأضاف أن قرار الولايات المتحدة استبعاد تركيا من برنامج إنتاج تلك المقاتلات لن يثنيها عن السعي لتلبية احتياجاتها.

وقال نواب أمريكيون إنهم غير راضين عن شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400، لكنهم غير متأكدين مما ينبغي على ترامب أو الكونغرس فعله بعد ذلك، مما يشير إلى أن الجهود المبذولة لفرض العقوبات ليست لها الأولوية في الوقت الراهن.