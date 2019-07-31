غرق عبارة إيرانية كانت متجهة من الشارقة إلى ميناء دير

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" كانت العبارة متجهة من ميناء الشارقة في الإمارات إلى ميناء دير الإيراني، كما أعلنت السلطات مقتل أحد أفراد طاقهما، وإنقاذ 3 آخرين، وأنه جاري البحث عن آخر.
آخرین اخبار از وضعیت #لنج تجاری غرق شده در خلیج فارس/ اعزام بالگرد به منطقه/ ۳ خدمه نجات یافتند— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 31, 2019
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وقال إحسان غلستاني، رئيس قسم السلامة والحماية البحرية في محافظة بوشهر (جنوب إيران) إن "غرق عبارة تجارية إيرانية كانت متجهة من ميناء الشارقة في الامارات إلى ميناء دير الإيراني".
#عاجل| غرق عبارة إيرانية في طريقها إلى ميناء #دير_الإيراني pic.twitter.com/D7ybrmSDte— 24Live (@20fourLive) July 31, 2019
وأضاف: "تم إنقاذ ثلاثة من أفراد طاقم العبارة الخمسة في مياه عسلوية بالقرب من بوشهر، والعثور على حثة عامل، ولا يزال البحث جاريا لإنقاذ الآخر"، بحسب وكالة "تسنيم".
وأكد غلستاني على أسباب غرق العبارة، "حتى الأن لا يوجد معلومات عن سببب غرق العبارة وبدأ التحقيق في الحادثة وعند معرفة الاسباس سيتم الاعلان عنها فورا".
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