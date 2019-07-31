للتخفيف من الحرب التجارية... استئناف المحادثات بين بكين وواشنطن مطلع سبتمبر

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ستستأنف في مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل في واشنطن.

واشنطن - سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض عقب جولة المحادثات الأخيرة في شنغهاي إنه "في 30 و31 تموز/ يوليو فريق المفاوضات التجارية للولايات المتحدة برئاسة الممثل التجاري روبرت لايتزر، ووزير الخزانة ستيفين مينوشين، سافرا إلى شنغهاي في الصين لمناقشة العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن "الاجتماع كان بناء، وتوقع أن المفاوضات حول صفقة تجارية قابلة للتنفيذ ستستكمل في واشنطن في مطلع أيلول/ سبتمبر".

تجدر الإشارة إلى أن الصين فتحت بابها على مصراعيه أمام الصويا الروسية في سياق الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت أهم مورّد للصويا لجمهورية الصين الشعبية حتى الآونة الأخيرة حينما حظرت الحكومة الصينية استيراد الصويا من الولايات المتحدة ردا على قرار الحكومة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الصين.

وتشغل الصين المركز الأول في استهلاك الصويا. ويبلغ استهلاك الصينيين من الصويا أكثر من 100 مليون طن سنويا. وكانت الصين تستورد 18 مليون طن من الصويا من الولايات المتحدة.