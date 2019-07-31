سوني تهدد ترامب بـ"اللعبة الشعبية الأولى في العالم"

حذرت شركة "سوني" اليابانية من أنها ستضطر إلى رفع أسعار التجزئة في الولايات المتحدة لأجهزة "بلاي ستيشن"، إذا قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على أجهزة ألعاب الفيديو صينية الصنع.

وأوضحت سوني، أن هذه الخطوة ستضر المستهلكين.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال هيروكي توتوكي، مدير الشؤون المالية في شركة "سوني" يوم الثلاثاء: "أخبرنا الحكومة الأمريكية أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستضر في نهاية المطاف بالاقتصاد الأمريكي".

وتستأنف الولايات المتحدة والصين محادثاتهما هذا الأسبوع لحل النزاع التجاري بينهما.

وفي مايو، قام الرئيس ترامب بزيادة تعريفات الاستيراد على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية إلى 25 في المئة وذلك من 10 في المئة.

وهدد الرئيس الأمريكي بوضع التعريفة على ما قيمته 300 مليار دولار إضافية من الصادرات الصينية، بما في ذلك أجهزة بلاي ستيشن، إذا انهارت المفاوضات مع بكين.

وفي الشهر الماضي، قدمت سوني مع منافسيها نينتيندو ومايكروسوفت خطابا إلى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة لإقامة دعوى ضد التعريفات.

وقال توتوكي إن سوني لم تقرر كيف سترد على زيادة التعريفات، ولكنها تدرس خياراتها، بما في ذلك مطالبة المستهلكين بتحمل جزء من العبء.

وقال إن التعريفات الجمركية حتى الآن "لم تؤثر علينا كثيرا، لكن يجب أن نظل متيقظين بشأن المخاطر المحتملة".