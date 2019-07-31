امرأة في الهند تبتلع مجوهرات بقيمة 70 ألف دولار

عثر الأطباء على مجوهرات تصل قيمتها إلى 70 ألف دولار في معدة امرأة مريضة في ولاية البنغال شمالي الهند

بدأت تفاصيل القصة، عندما نقلت المريضة إلى مستشفي "رامبورهات" الحكومي في ولاية البنغال شمالي الهند، مطلع الأسبوع الجاري إثر شعورها بآلام في المعدة وتقيؤ بعد تناول الطعام، وفق صحيفة "ديلي مايل" البريطانية.

ووفق الصحيفة فإن الأطباء تمكنوا من انتشال 69 سلسلة و46 عملة معدنية و8 ديالات ومفاتيح بالإضافة غلى 5 خلاخيل من معدة المريضة. كما أكدت والدة المريضة أنها لاحظت اختفاء الحلي، لكن لم تعلم أن ابنتها تقوم بابتلاعها. وقال رئيس قسم الجراحة في المستشفى إن عملية استخراج الأغراض المصنوعة أغلبها من الذهب الباهض اسغرقت ساعتين، مشيرا إلى أن ابتلاعها لهذا الكم من المجوهرات ناتج عن اضطرابات نفسية نادرة تدعى "مرض بايكا"، إذ يشتهي المريض تناول مواد غير صالحة للأكل مثل أجسام معدنية حادة والثلج والشعر والحجار وغيرها.