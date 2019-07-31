واشنطن تسعى لتكليف الحلفاء بتغطية 90 % من أمن مضيق هرمز

قال نائب الأميرال في البحرية الأمريكية، مايكل غيلدي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى إلى تكليف الشركاء بنسبة تصل إلى 90 في المائة لضمان سلامة السفن في مضيق هرمز".

وأشار المسؤول الأمريكي في البحرية الأمريكية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن نسبة المشاركة من قبل دول التحالف ستصل إلى 80-90 في المئة من عمل التحالف وبدرجة أقل ستعمل الولايات المتحدة.

وأوضح أن المهمة الأمريكية ستهدف في المقام الأول إلى توفير المعلومات الاستخباراتية للباقين. وأضاف "سنرافق سفننا، لكننا لن نكون هناك بأعداد كبيرة. والفكرة هي أن يتولى الشركاء الإقليميون نصيب الأسد من الأعباء".

ودعت واشنطن أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحري، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء 30 يوليو/ تموز، إن واشنطن، قامت بدعوة أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحري، بحسب قناة "سكاي نيوز".

وأضاف "سنترك الأمر لحلفائنا وشركائنا للإعلان علنا عن مشاركتهم في مبادرة حماية الأمن البحري.

واستطرد "سيكون من السابق لأوانه ومن غير المناسب التكهن أو التعليق على حالة كل دولة على حدة وطبيعة أي دعم محتمل"، مشيرا إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة بهذا الشأن.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، أنه على الدول التعاون مع الولايات المتحدة لحماية مضيق هرمز.