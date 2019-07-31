انخفاف أرباح "سامسونغ" في الربع الثاني من العام الجاري إلى النصف

أعلنت شركة "سامسونغ"، اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 53.1% على أساس سنوي في الربع الثاني.

بلغت الأرباح الصافية للشركة 5.18 تريليون وون (4.4 مليار دولار) في الفترة الممتدة ما بين نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو من العالم الجاري، مقارنة بـ 11 تريليون وون في العام السابق، حسبما ذكرت الشركة في مؤتمر صحفي.

وقالت الشركة إن أرباحها التشغيلية انخفضت بنسبة 55.6 % على أساس سنوي إلى 6.59 تريليون وون ، وتراجعت المبيعات بنسبة 4% لتصل إلى 56.1 تريليون وون في فترة الثلاثة أشهر، وفق وكالة "يونهاب".

كما أضافت الشركة في بيان"استمر الضعف وتراجع الأسعار في سوق شرائح الذاكرة مع استمرار آثار تعديلات المخزون من قبل عملاء مركز البيانات الرئيسيين في الفصول السابقة، على الرغم من الانتعاش المحدود في الطلب".

وتوقعت الشركة زيادة الطلب على وحدات درام المستخدمة في الخوادم وأجهزة الكمبيوتر في الربع الثالث حيث تقوم مراكز البيانات بتعديل مستويات مخزونها واستئناف الشراء في موسم الذروة.

هذا وتواجه شركة التكنولوجيا الكورية حالة من الغموض المتزايد على الجبهة التجارية وسط الحرب التجارية الطويلة بين الولايات المتحدة والصين، ومؤخرا قيود الصادرات التي فرضتها اليابان على كوريا الجنوبية.