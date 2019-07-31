بطلب من بريطانيا وألمانيا وفرنسا... مجلس الأمن يبحث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

قال دبلوماسيون إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة، يوم غد الخميس، للنظر في التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.

وكان جيش كوريا الجنوبية قد قال إن كوريا الشمالية أطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء صاروخين باليستيين قصيري المدى وذلك بعد أيام فقط من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين مماثلين بهدف الضغط على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لوقف المناورات العسكرية المشتركة القادمة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يعتقد أن إطلاق الصواريخ "مجرد عامل آخر للتذكير بأهمية استئناف المحادثات بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

كما نقلت "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة أن العسكريين في كوريا الجنوبية يتابعون الوضع تحسبا لعمليات إطلاق إضافية، وتم وضع الأركان على أهبة الاستعداد.

وفي أول تعليق من واشنطن على النبأ، قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية: "نحن على علم بتقارير عن إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية، وسنراقب الوضع".

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.