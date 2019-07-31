مسؤول أمريكي: فرض العقوبات على ظريف لأنه ينفذ "جدول أعمال متهور" لخامنئي

قال مسؤول أمريكي كبير إن واشنطن فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بفرض عقوبات على الزعيم الأعلى خامنئي.

وحسب "رويترز" قال المسؤول الأمريكي: "ظريف ساعد في تنفيذ "جدول أعمال متهور" لخامنئي".

وأدرجت السلطات الأميركية، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى قائمة العقوبات.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية على موقعها: "أُدرج الأشخاص التالية أسماؤهم في قائمة الأشخاص من الفئة الخاصة [الخاضعين للعقوبات] لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية: ظريف محمد جواد...".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه "يمثل تهديدا لجدول أعمالها".

The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world"

Is the truth really that painful?

It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran.

Thank you for considering me such a huge threat to your agenda. — Javad Zarif (@JZarif) July 31, 2019

وقال ظريف على حسابه الرسمي على "تويتر": "السبب الأمريكي وراء تعقبي هو أنني "المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم.. هل الحقيقة حقا مؤلمة؟".

وأضاف ظريف تعليقا على القرار الأمريكي: "ليس له أي تأثير علىي أو على عائلتي، حيث لا أملك أي ممتلكات أو مصالح خارج إيران". "شكرا لكم على اعتباري تهديدا كبيرا لجدول أعمالكم".