ظريف يوجه رسالة إلى بومبيو 

أوصى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، بقبول مقابلة مع الصحفيين الإيرانيين، بدلأً من تقديمه مقترحات جوفاء.

نشر ظريف على صفحته الرسمية في " تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، تغريدة جديدة، ينصح من خلالها بومبيو بضرورة تلبية مطالب الصحفيين الإيرانيين بإجراء مقابلة معهم.

Instead of making empty and disingenuous offers, @SecPompeo can accept any of the many requests from Iranian reporters to interview US officials.



He has refused til now, as he knows he has to be accountable to rigourous questioning—the very same way I am by the US media. — Javad Zarif (@JZarif) July 31, 2019

كتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدته مخاطبا نظيره الأمريكي، قائلا:

على بومبيو قبول الطلبات العديدة الموجهة من الصحفيين الإيرانيين، لإجراء مقابلات مع المسؤولين الأمريكيين، بدلاً من تقديمه المقترحات الجوفاء والطنانة.

وتابع ظريف:

لقد رفض بومبيو، حتى الآن، طلب المقابلة، لأنه يعلم أنه يتعين عليه الإجابة عن أسئلة دقيقة للغاية، بالطريقة نفسها التي أرد بها على وسائل الإعلام الأمريكية".