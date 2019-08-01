سقطت من الطائرة.. حادث مروع لطالبة بريطانية في مدغشقر

تعرضت طالبة بريطانية، 19 عاما، لحادث مروع في مدغشقر، أدى إلى مقتلها، بينما تحاول السفارة البريطانية، التعرف على ملابسات الحادث.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الخميس 1 أغسطس / آب، إن طالبة بريطانية تدعى آلانا كوتلاند، لقيت حتفها، بعدما سقطت من طائرة خفيفة في مدغشقر، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف عن ملابسات الحادث بعد.

وذكرت السفارة البريطانية في مدغشقر، أنها تتواصل مع سلطات الطيران المدني في البلاد، للتعرف على ملابسات الحادث.

We are in contact with the Malagasy government, police and aviation authorities following reports of the death of a British woman. Our staff are offering support to her family. — UK in Madagascar (@UKinMadagascar) July 31, 2019

وكتبت في تدوينة على "تويتر": "نتواصل مع حكومة مدغشقر والشرطة وسلطات الطيران في أعقاب تقارير عن وفاة الطالبة البريطانية".

وذكرت "الغارديان" أن الطالبة البريطانية من جامعة كامبريدج، كانت تجري أبحاثا في منطقة أنجاجافي النائية في شمال غرب الجزيرة.

وتسبب الحادث في إصابة عائلة الطالبة البريطانية بصدمة، بحسب الصحيفة، التي قالت إنها كانت متعطشة للمعرفة، ولاستكشاف المزيد حول العالم.