الصين تعرب عن تضامنها مع ظريف بوجه العقوبات الأمريكية عليه

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، معارضتها للعقوبات الأمريكية أحادية الجانب على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، داعية واشنطن إلى بذل الجهود للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ، خلال مؤتمرها الصحفي: "لفتنا الانتباه إلى بيان الجانب الأمريكي ورد فعل السيد ظريف نفسه. الموقف الصيني من هذه القضية واضح للغاية. يعارض الجانب الصيني الإجراءات الأحادية للولايات المتحدة والولايات القضائية خارج الحدود الإقليمية. نحن نعتقد أن هذا لا يسهم في حل المشكلة".

وأشارت تشونينغ إلى أن "الولايات المتحدة لطالما صرحت بأنها مستعدة للتفاوض مع إيران بدون شروط مسبقة. نأمل ألا تختلف تصرفات الولايات المتحدة عن التصريحات".

وأعربت هوا تشونينغ عن أملها في أن تبذل الولايات المتحدة المزيد للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، بدلا من "صب الزيت على النار".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ورد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قائلا إن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه "يمثل تهديدا لجدول أعمالها" موضحا في حسابه الرسمي على "تويتر":" السبب الأمريكي وراء تعقبي هو أنني "المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم.. هل الحقيقة حقا مؤلمة؟".