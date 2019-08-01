مسؤول إيراني: الولايات المتحدة تخشى منطق طهران وصواريخها

أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ​إيران،​ عباس كدخدائي، اليوم الخميس أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخشى من الصواريخ الإيرانية فحسب بل من منطق إيران أيضا. وجاء تصريح كدخدائي ردا على العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية تصريحات كدخدائي الذي اعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الأكاذيب بشأن رغبتها واستعدادها فتح قنوات الحوار مع إيران.

وقال كدخدائي "فرض الحظر على ظريف يعني أن تصريحات الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ كافة وسائر مسؤولي إدارته بشأن رغبتهم في الحوار والتفاوض، ليست إلّا أكذوبة".

وأشار كدخدائي قائلا "فرض حظر على ظريف يعني كذب ​حرية التعبير​ التي تدّعى أمريكا وجودها، وهذا الحظر يعني أيضا سقوط ​تمثال الحرية​".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ورد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قائلا إن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه "يمثل تهديدا لجدول أعمالها" موضحا في حسابه الرسمي على "تويتر": "السبب الأمريكي وراء تعقبي هو أنني "المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم.. هل الحقيقة حقا مؤلمة؟".