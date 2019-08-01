الحرس الثوري الإيراني يدين العقوبات الأمريكية بحق ظريف ويصفها بالسخيفة

رد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، على قرار الولايات المتحدة بوضع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف على قائمة العقوبات هي خطوة سخيفة وحمقاء وغير مشروعة.

ونشرت وكالة "فارس" الإيرانية بيان الرد الذي أصدر الحرس الثوري الإيراني الذي اعتبر أن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بوضع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف على قائمة العقوبات هو عمل غير قانوني ويهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على إيران.