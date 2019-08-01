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12:50 01 أغسطس/ أب 2019
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    كوريا الجنوبية واليابان تفشلان في احتواء خلافتهما

    © Photo / Pixabay
    العالم
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    جرت مباحثات ثنائية، اليوم الخميس، في بانكوك في تايلاند، بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية واليابان، إلا أنها لم تنجح في تضييق الخلافات بين البلدين.

    وتأتي هذه المباحثات، التي جرت بين وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا ونظيرها الياباني تارو كونو، قبل يوم واحد من قرار اليابان المحتمل لرفع كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء الموثوق بهم، بحسب ما نشرته وكالة "يونهاب" للأنباء.

    وأشارت الوكالة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع وزيري خارجية كوريا الجنوبية واليابان، وذلك عقب تشديد اليابان قيود التصدير ضد كوريا الجنوبية في يوم 4 يوليو/ أيار الماضي، "ردا على قرارات محكمة كورية جنوبية بدفع التعويضات لضحايا العمل القسري الذي مارسته اليابان في زمن الحرب".

    ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، قوله إنه "لم يكن هناك تغيير كبير في موقف اليابان، والخلافات بين الجانبين لا تزال تبدو كبيرة".

    وقال إن "الوزيرة كانغ حثت اليابان بشدة على تعليق قرارها لرفع كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، محذرة من أن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان قد تصبح أكثر صعوبة في حال رفعت اليابان كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء".

    ومن جانبها صرحت الوزيرة كانغ أن "قيود التصدير اليابانية ترتبط بقضية العمل القسري"، مشيرة إلى الحاجة للوقت من أجل تسوية القضية من خلال الحوار.

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    الكلمات الدلالية:
    خلافات, كوريا الجنوبية, اليابان
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