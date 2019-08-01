أوروبا ترد عن القرار الأمريكي.. مستمرون في العمل مع ظريف

أعربت المفوضية الأوروبية، عن أسف الاتحاد الأوروبي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف.

بروكسل - سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي للشؤون المساعدات الإنسانية والحماية المدنية بالمفوضية الأوروبية، كارلوس مارتن دي جورديخويلا، في إحاطة، اليوم الخميس: "نأسف لهذا القرار. ومن جانبنا، سنواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي إيراني، بالنظر إلى أهمية الحفاظ على القنوات الدبلوماسية ".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الأربعاء، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وقال مسؤول أمريكي كبير، إن واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بفرض عقوبات على الزعيم الأعلى خامنئي. وقال المسؤول الأمريكي: "ظريف ساعد في تنفيذ جدول أعمال متهور" لخامنئي".

كما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه "يمثل تهديدا لجدول أعمالها". وقال ظريف على حسابه الرسمي على "تويتر": "السبب الأمريكي وراء تعقبي هو أنني "المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم.. هل الحقيقة حقا مؤلمة؟".