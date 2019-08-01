ظهور فيديو لآثار تحطم المقاتلة الأمريكية في وادي الموت

من غير الواضح كيف وقع الحادث، وغير معروف ما إذا كان الطيار قادرًا على النجاة قبل الحادث أم لا. وحتى الآن، لم يتم العثور على الطيار.
ووفقا لتقرير قناة "KGET-TV 17"، أصيب سبعة أشخاص على الأرض بجروح، رغم أنه من غير المعروف بالضبط كيف أصيبوا. وتم الإبلاغ أن إصاباتهم طفيفة.
الطائرة "إف-18" سوبر هورنت، هي طائرة مقاتلة متعددة المهام أمريكية الصنع ثنائية المحرك من الجيل الرابع والنصف، يمكنها الإقلاع من على متن حاملات الطائرات وهي النسخة المطورة من ماكدونيل دوغلاس "إف-18" هورنت.
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