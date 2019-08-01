بريطانيا لإيران: لن يكون هناك تبادل للناقلتين

قال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني إنه لن يكون هناك تبادل للناقلة البريطانية المحتجزة في إيران مقابل السفينة الإيرانية المحتجزة.

وجاء تعليق الوزير البريطاني اليوم الخميس كرد على ما يتردد حول مبادلة ناقلة إيرانية تم احتجازها قرب جبل طارق بناقلة ترفع العلم البريطاني احتجزتها طهران في الخليج.

وأوضح خلال زيارة إلى بانكوك "لن نقايض: إذا احتجز أشخاص أو دول ناقلة ترفع علم بريطانيا بشكل غير قانوني فإنه يتعين الالتزام بحكم القانون وحكم القانون الدولي"، بحسب "رويترز".

وأضاف "لن نقايض سفينة احتجزت بشكل قانوني بسفينة احتجزت بشكل غير قانوني: هذه ليست الطريقة التي ستخرج بها إيران من عزلتها".

وتابع قائلا "لذا أخشى أنه لا يوجد أي شكل من المقايضة أو المساومة أو الربط مطروح على الطاولة".

وتصاعدت التوترات بين إيران وبريطانيا منذ سيطرت قوات إيرانية خاصة على ناقلة ترفع العلم البريطاني الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق بتهمة انتهاك عقوبات على سوريا.

وكان سفیر إیران في لندن، حمید بعیدي نجاد أكد علی أن مقایضة السفینتین الإيرانية والبریطانیة المحتجزتین "مستحلیة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".

وأضاف عبر تغریدة له على "تویتر" أنه "من المستحیل أن تتم مقایضة السفینتین الإيرانية والبریطانیة کما تقترح وسائل الإعلام البریطانیة".

وأضاف أن "بریطانیا قامت باحتجاز ناقلة النفط المحملة بالوقود الإيراني بشکل غیر قانوني لکن الناقلة البریطانیة تم توقیفها بسبب خرق بعض القوانین الأمنية الهامة في مضیق هرمز".