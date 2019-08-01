"روس كوسموس" تعتزم زيادة أرباحها لأكثر من 7 مليارات دولار 

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن الوكالة تخطط لزيادة أرباحها المحصلة في عام 2019 حتى 444 مليار روبل (نحو 7 مليارات دولار) مقارنة بـ 352 مليار روبل (نحو 5.6 مليار دولار) عام 2018

موسكو - سبوتنيك. وقال روغوزين، خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، اليوم الخميس 1 أغسطس/ آب "نخطط في هذا العام لزيادة الأرباح المحصلة لتبلغ 444 مليار روبل، مقارنة بـ 352 مليار روبل العام الماضي".

ولفت روغوزين إلى أنه في عام 2019 ينبغي أن يزيد الربح الموحد للشركات التابعة لـ"روس كوسموس"، مشيرا إلى أن حجم الربح نفسه صغير، لكنه لم يكن قبل ذلك بالمطلق، ما يمكننا من القول بأن هذا المؤشر مهم اليوم".

كما عرض روغوزين على الرئيس الروسي مشروع إرسال الروبوت "فيودور" إلى الفضاء حيث قال "إنه روبوت سنرسله كمساعد للطواقم. تم تصميمه بناء على طلب صندوق الأبحاث المتقدمة".

وتجري أعمال تصميم "فيودور" الفريد من نوعه من بين الروبوتات منذ عام 2012، ومن المقرر أن يتم تشغيله لأول مرة في 22 أغسطس المقبل.