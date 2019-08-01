تايلاند تسلم أول دفعة من الماريجوانا الطبية... تعالج هذه الأمراض

أعلن مسؤول حكومي، اليوم الخميس، أن تايلاند تعتزم توزيع ما يقرب من 10 آلاف زجاجة من زيت القنب الأسبوع المقبل على مرضى المستشفيات، وهو أول استخدام رسمي للماريجوانا الطبية، منذ سريان قانون يشرع دخوله حيز التنفيذ هذا العام.

وصرح المدير العام التنفيذي لشركة "جي بي أو"، ويثون دانويبون، في مؤتمر صحفي، أن المنظمة الحكومية للأدوية، سوف تسلم 1500 زجاجة 5 ملليلتر من زيت القنب إلى وزارة الصحة العامة، من أجل توزيعها على المستشفيات في 7 أغسطس/ آب الجاري على نحو 4000 مريض مسجل، وسيتم توزيع ما تبقى من 5500 زجاجة تدريجيا في وقت لاحق، وفقا لـ"رويترز".

يشار إلى أن تايلاند اعتادت استهلاك الحشيش لتخفيف الألم والتعب، وصادقت على الماريجوانا للاستخدام الطبي، بغرض البحث عن وسيلة زيادة الدخل من وراء المحاصيل الزراعية في البلاد.

وبين "دانويبون"، أنه سيتم استخدام زيت القنب لعلاج المرضى الذين يعانون من الغثيان من العلاج الكيميائي، والصرع والأوجاع والآلام، كما أضاف أن مرضى الشلل الرعاش والزهايمر والعناية الملطفة سيستفيدون أيضا من العلاج الجديد.

وستبدأ شركة "جي بي أو" في زراعة دفعتها الثانية من نبات الحشيش في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري، كما أنها تخطط في أول العام المقبل 2020، أن توسع إنتاجها لكي يصل من 150 ألف إلى 200 ألف زجاجة زيت القنب.

وفي بيان منفصل له، اليوم الخميس، أكد السياسي، أنوتين تشارنفيراكول، الذي قام بحملة لإضفاء الشرعية على الماريجوانا، ويشغل منصب وزير الصحة حاليا، على أن "الحشيش يجب ألا يستخدم إلا للأغراض الطبية وليس للأغراض الترفيهية".