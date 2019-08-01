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18:00 01 أغسطس/ أب 2019
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    ميغان ماركل والأمير هاري

    الأمير هاري وميغان ماركل يلغيان متابعتهما للجميع على "إنستغرام"... يطلقان مسابقة "غير مسبوقة"

    © AP Photo / Frank Augstein
    العالم
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    فاجأ الأمير البريطاني، هاري وزوجته، ميغان ماركل، الجميع على موقع "إنستغرام"، بإلغاء متابعتهما لأي شخص على موقع الصور والفيديوهات الشهير.

    ولكن قبل أن تنهال الانتقادات عليهما بسبب ذلك القرار، أكد "دوق ودوقة ساسكس"، أنهما فعلا ذلك بغرض إطلاق مسابقة هي الأولى من نوعها، تقوم فكرتها على أنهما سيقومان ابتداء من الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري، بمتابعة 15 حسابا على "إنستغرام".

    وطلب الأمير هاري وميغان ماركل، من كافة متابعيهما، بأن يحددا لهما خلال الأيام المقبلة، الحسابات التي يرون أنها تستحق المتابعة من جانبهما، وذلك بناء على مساعيها الخيرية، وما تبذله من جهود لصالح المجتمع، سواء كانت مملوكة لشخص أو منظمة.

    وأوضحا أنهما سيقومان بمتابعة 15 حسابا جديدا في الشهر الذي يليه، في إشارة منهما إلى أن الحسابات لن تكون دائمة المتابعة من ناحيتهما، وسيتم استبدالها بصفة شهرية.

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    For the month of August we look to you for help. We want to know who YOUR Force for Change is.... Each month, we change the accounts we follow to highlight various causes, people or organisations doing amazing things for their communities and the world at large. Over the next few days please add your suggestions into the comments section: someone you look up to, the organisation doing amazing work that we should all be following, an account that inspires you to be and do better (or that simply makes you feel good), or the handle that brims with optimism for a brighter tomorrow. We will choose 15 accounts and follow them next Monday, as we spend the month of August acknowledging the Forces for Change in all of our lives.

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    وقال الأمير هاري وميغان ماركل في بيان لهما "خلال شهر أغسطس نحن نتطلع لمساعدتكم لنا، إذ نرغب في معرفة من الذي يمثل "قوى التغيير" بالنسبة لكم، ففي كل شهر سنختار حسابات محددة، تمثل أشخاصا أو منظمات تلعب دورا مؤثرا في المجتمع وفي العالم".

    تأتي مسابقة الأمير هاري وميغان ماركل، تزامنا مع اختيار ميغان ماركل أن تعرض 15 امرأة، ترى أنهن "قوى من أجل التغيير" على غلاف عدد شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، من مجلة "فوغ" البريطانية التي تتولى رئاسة تحريرها بشكل شرفي.

    وظلت ميغان "دوقة ساكس"، التي وضعت أول طفل لها في مايو/ أيار، تعمل 7 أشهر مع إدوارد إينينفول، رئيس تحرير "فوغ" بشأن هذا العدد.

    ميغان ماركل
    © REUTERS / Henry Nicholls
    ميغان ماركل تعمل في مجلة عالمية
    وقالت ميغان، الممثلة السابقة، التي يبلغ عمرها 37 عاما في بيان، إنها سعت لتوجيه تركيز عدد سبتمبر، الذي يكون عادة أكثر أعداد السنة قراءة، على "القيم والقضايا والشخصيات التي تؤثر على العالم اليوم".

    وسيبرز غلاف المجلة التي ستكون متاحة للجمهور في الثاني من أغسطس/آب الجاري، أسماء مثل النشطة الشابة في مجال التغير المناخي غريتا ثونبرغ، ورئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، والملاكمة رملا علي، والممثلة والمدافعة عن حقوق المرأة، سلمى حايك.

    ومن بين الأسماء الأخرى التي سيتم إبرازها، الكاتبة شيماماندا نجوزي أديشي، والراقصة الأولى في فرقة الباليه الملكية البريطانية، فرانشيسكا هايوارد، والعارضة واللاجئة السابقة أدوت أكيش.

    وقالت ميغان في بيان "أتمنى أن تشعروا من خلال هذا المنظور بقوة العمل الجماعي في الاختيار المتنوع للنساء اللائي تم اختيارهن للغلاف بالإضافة إلى الفريق المعاون الذي استعنت به في هذا العدد للمساعدة في خروج ذلك إلى النور".

    وتابعت: "أتمنى أن يشعر القراء بالإلهام الذي شعرت به ، من خلال قوى التغيير التي سيجدونها داخل هذه الصفحات".

    ويتضمن العدد أيضا "حوارا صريحا" بين ميغان ماركل وسيدة الولايات المتحدة الأولى سابقا، ميشيل أوباما، ومقابلة مع جين جودل، العالمة المخضرمة في مجال سلوك الحيوانات الرئيسيات.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إنستغرام, العائلة الملكية البريطانية, بريطانيا, الأمير هاري, ميغان ماركل
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