نتنياهو: إسرائيل ستواصل القتال على الجبهتين الشمالية والجنوبية

وقال نتنياهو في كلمة ألقاها في المراسم الرسمية التي أقيمت لإحياء ذكرى زئيف جابوتينسكي في جبل هرتصل بأورشليم: "ندافع عن أنفسنا باستمرار".

وأضاف، "إرهابي من غزة حاول أمس تنفيذ عملية إرهابية في إسرائيل وتمت تصفيته من قبل قواتنا".

وأوضح، "في نفس الوقت، نقاتل أيضا على جبهات أخرى. وعلى الجبهة الشمالية نتحرك ضد إيران وحزب الله. هذا هو الحائط الحديدي".

يتبع...