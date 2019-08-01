ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بينما تستمر المحادثات الهادفة لتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكتب ترامب بتغريدة على "تويتر": "محادثات التجارة مستمرة وأثناء المحادثات ستبدأ الولايات المتحدة في الأول من سبتمبر فرض رسم صغير إضافي قدره 10% على بقية البضائع والمنتجات القادمة من الصين إلى بلدنا والبالغة 300 مليار دولار".

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

وأوضح ترامب أن هذا لا يشمل البضائع التي قيمتها 250 مليار دولار، الخاضعة بالفعل لرسوم قدرها 25%".

وواصل الرئيس الأمريكي، في تغريدة أخرى، اليوم الخميس، أنه يتطلع إلى مواصلة محادثات إيجابية مع الصين بشأن التجارة.

...We look forward to continuing our positive dialogue with China on a comprehensive Trade Deal, and feel that the future between our two countries will be a very bright one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

وهبطت أسعار النفط أكثر من 3 دولارات للبرميل، بعد إعلان ترامب، اليوم الخميس، عن رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية، وفقا لـ"رويترز".

وتخوض الصين والولايات المتحدة معركة تجارية منذ العام الماضي، إذ تبادل البلدان فرض الرسوم الجمركية على وارادته من الآخر.

وتوقفت المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في مايو/أيار، لكنها بُعثت من جديد عندما اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي.

وافق ترامب آنذاك على عدم فرض رسوم جديدة على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار وتقرر استئناف المحادثات.