ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار

وكتب ترامب بتغريدة على "تويتر": "محادثات التجارة مستمرة وأثناء المحادثات ستبدأ الولايات المتحدة في الأول من سبتمبر فرض رسم صغير إضافي قدره 10% على بقية البضائع والمنتجات القادمة من الصين إلى بلدنا والبالغة 300 مليار دولار".
...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019
وأوضح ترامب أن هذا لا يشمل البضائع التي قيمتها 250 مليار دولار، الخاضعة بالفعل لرسوم قدرها 25%".
وواصل الرئيس الأمريكي، في تغريدة أخرى، اليوم الخميس، أنه يتطلع إلى مواصلة محادثات إيجابية مع الصين بشأن التجارة.
...We look forward to continuing our positive dialogue with China on a comprehensive Trade Deal, and feel that the future between our two countries will be a very bright one!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019
وهبطت أسعار النفط أكثر من 3 دولارات للبرميل، بعد إعلان ترامب، اليوم الخميس، عن رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية، وفقا لـ"رويترز".
وتوقفت المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في مايو/أيار، لكنها بُعثت من جديد عندما اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي.
وافق ترامب آنذاك على عدم فرض رسوم جديدة على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار وتقرر استئناف المحادثات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)