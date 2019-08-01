الأمين العام للأمم المتحدة يوجه دعوة لجميع الأطراف في الخليج

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كل الأطراف في منطقة الخليج إلى الامتناع عن الخطوات التي من الممكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع في منطقة الخليج.

موسكو - سبوتنيك. وقال غوتيريش للصحفيين: "أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات التي من شأنها تصعيد الموقف مستقبلا".

وأعرب غوتيريش عن قلقه الشديد إزاء الوضع في الخليج، قائلاً: إن "أدنى سوء تقدير يمكن أن يؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق".

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الدول لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسمه، إن "دعوة الأمين العام كانت واضحة جدا، فقد دعا جميع الدول إلى ضمان حرية الملاحة في كل مكان، بما في ذلك مضيق هرمز".

وذكر أن الأمين العام يريد التأكد من أن جميع الدول تسعى إلى خفض التصعيد في منطقة الخليج وتتفادى أي خطوات من شأنها أن تقود مستقبلا إلى مزيد من التوتر.

كما دعت واشنطن أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحري، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن واشنطن، قامت بدعوة أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحري، بحسب قناة "سكاي نيوز".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، أنه على الدول التعاون مع الولايات المتحدة لحماية مضيق هرمز.

وأضاف، أن واشنطن تدرس منع إيران من اختطاف الناقلات، مشيرا إلى أن واشنطن ملتزمة بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا، وأنه على الدول التعاون معنا لحمايته.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف 6 ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.