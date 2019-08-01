موسكو: الجيش السوري يقوم بإجراءات جوابية للقضاء على الإرهابيين

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان للخارجية الروسية تعليقا على اللجنة التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق في حوادث تدمير البنية التحتية في سوريا "لقد أكدنا مراراً على أن الجيش السوري، بدعم من القوات الجوية الروسية، يقوم بتنفيذ إجراءات جوابية للقضاء على الإرهابيين وتدمير مرافقهم".
وقال ديوجاريك في بيان "قرر الأمين العام... إنشاء لجنة داخلية للأمم المتحدة للتحقيق في سلسلة من الحوادث التي وقعت في شمال غربي سوريا منذ توقيع مذكرة الاستقرار في منطقة خفض التصعيد في إدلب بين روسيا وتركيا في 17 أيلول/ سبتمبر 2018".
ويشير البيان إلى أن "التحقيق سيغطي حالات التدمير أو الأضرار التي لحقت بالمنشآت المدرجة في قائمة فض النزاعات، فضلاً عن المنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة".
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