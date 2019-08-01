غوتيريش: العالم سيخسر وسيلة لا تقدر بثمن ضد الحرب النووية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلا من روسيا والولايات المتحدة إلى تمديد معاهدة الأسلحة الاستراتيجية (ستارت-3).

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش للصحفيين "أنا قلق بشأن التوتر المتزايد بين القوى النووية".

وأضاف "معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى هي معاهدة تاريخية، ساعدت على إقامة التوازن في أوروبا وإنهاء الحرب الباردة".

وأوضح،

"سيخسر العالم وسيلة لا تقدر بثمن ضد الحرب النووية عندما تنتهي صلاحيتها غدا".

وتابع غوتيريش "أدعو الولايات المتحدة وروسيا إلى تمديد معاهدة "ستارت-3" لضمان الاستقرار والوقت للمفاوضات بشأن تدابير الحد من التسلح في المستقبل".

يذكر، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في وقت سابق، بأن واشنطن ستبدأ يوم 2 شباط/ فبراير، بالانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى

وبدوره أعلن وزير خارجيته، مايك بومبيو، أن واشنطن ستقوم بالانسحاب من هذه المعاهدة إذا لم تعد روسيا إلى الامتثال الكامل، والقابل للتحقق، للمعاهدة خلال فترة 6 أشهر.

ونددت روسيا بقرار الولايات المتحدة قائلة إنها جزء من "استراتيجية" واشنطن للتنصل من التزاماتها الدولية".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ترد على قرار واشنطن بالمثل وتقوم بتعليق مشاركتها في هذه المعاهدة.

وأشار بوتين إلى أنه لا ينبغي على روسيا أن تنجر إلى سباق تسلح باهظ التكاليف بالنسبة لموسكو، وهي لن تنجر إليه، موضحا أن كافة الاقتراحات التي تقدمت بها روسيا في مجال نزع السلاح تبقى مطروحة على الطاولة والأبواب مفتوحة، إلا أنه طالب في الوقت ذاته بعدم الشروع بمبادرة مفاوضات جديدة حول هذه القضية مستقبلا.