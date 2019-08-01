ترامب: لسنا قلقين من صواريخ كوريا الشمالية لأنها قصيرة المدى

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لا يشعر بالقلق من الصواريخ التي تطلقها كوريا الشمالية لأنها قصيرة المدى.

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر في الإدارة الأميركية أن الاستخبارات في الولايات المتحدة تعقبت عملية إطلاق جديدة محتملة من كوريا الشمالية.

وأوضحت الوكالة أن الإطلاق ربما يكون مماثلا للعملية التي حدثت مؤخرا في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت الأربعاء صاروخين طارا على بعد 250 كيلومترا باتجاه بحر اليابان. وقد اختبرت كوريا الشمالية كذلك هناك صاروخين آخرين في 25 تموز / يوليو .

هذا واختبرت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى فجر يوم31 تموز/يوليو المنصرم، من ساحلها الشرقي باتجاه البحر.

واستنكرت كوريا الجنوبية واليابان، إقدام بيونغ يانغ على هذه الاختبارات التي سبقها الأسبوع الماضي إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حزيران/ يونيو الماضي، واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.

يتبع...