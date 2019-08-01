ترامب: لم أناقش معاهدة التخلص من الصواريخ مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ولكنه لم يناقش فيها معاهدة التخلص من الصواريخ.

قال ترامب في تصريحات للصحفيين أمام البيت الأبيض "لم أناقش معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى مع بوتين".

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة وانسحبت منها منذ 2 شباط.

ورفضت موسكو هذا الاتهام وأعلنت من جهتها تعليق التزاماتها بموجب المعاهدة.

وتابع "أجريت محادثة هاتفية مع بوتين، كانت قصيرة لكنها كانت جيدة إلى حد بعيد".

ومضى "تحدثت مع بوتين حول أزمة حرائق الغابات في روسيا، وعرضت عليه مساعدة الولايات المتحدة في إخمادها".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لم يتطرق بمحادثته مع بوتين إلى مسألة التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وكان المكتب الصحفي للرئاسة الروسية قد قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم المساعدة لروسيا في مكافحة حرائق الغابات في سيبيريا.

وأفاد المكتب الصحفي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد بالخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي كبادرة بأنه في المستقبل سيكون من الممكن استعادة العلاقات الكاملة بين البلدين.

ورد الرئيس الروسي على اقتراح ترامب بأنه سيستعين به إذا لزم الأمر.

وأبلغ بوتين نظيره الأمريكي أنه تم إنشاء مجموعة جوية ضخمة في سيبيريا لمكافحة الحرائق، وأشار إلى أنه وفقا لتقارير وزارة الطوارئ فإنه توجد بعض الصعوبات ويتم حل المشكلات من خلال تزويد الطائرات بالوقود ونشرها.

JUST IN: Trump says he didn't raise election meddling in phone call with Putin https://t.co/2LvOWP4QzR pic.twitter.com/kQqlZSs8lD — The Hill (@thehill) August 1, 2019

يذكر أن السلطات الروسية أعلنت حالة الطوارئ الإقليمية في خمس مناطق بسيبيريا شرقي البلاد، بسبب انتشار حرائق الغابات هناك، على مساحة تمتد لنحو ثلاثة ملايين هكتار.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى وزارة الدفاع الروسية بالانضمام إلى عمليات إخماد حرائق الغابات، وذلك بعد تقرير وزارة الطوارئ.

ومن جانبه قال وزير الموارد الطبيعية ديمتري كوبيلكين، أن العواصف الرعدية الجافة يمكن قد تكون السبب في اندلاع الحرائق. ويشارك ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، وأكثر من 350 من المعدات و26 طائرة في إطفاء الحرائق.