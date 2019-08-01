ترامب: الرسوم الجمركية المفروضة على الصين اليوم قد تزداد إلى أكثر من 25%

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قد يرفع التعريفات الأمريكية على البضائع الصينية بنسبة تزيد عن 25٪، في حال ظلت المفاوضات التجارية مع بكين متوقفة.

وأخبر ترامب المراسلين، أن التعريفة الجديدة البالغة 10٪، التي أعلن عنها، اليوم الخميس، على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، ابتداءا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، سيتم فرضها لفترة قصيرة، وأنها قد ترتفع أو تنخفض بعد ذلك، ولم يخض في أية تفاصيل، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وقال "يمكنني دائما أن أفعل أكثر من ذلك بكثير أو يمكنني فعل القليل"، أما عن تعريفة الـ25٪، فقال ترامب إنه "لا يتطلع إلى القيام بذلك بالضرورة".

وجاءت تصريحات ترامب للصحفيين، لدى مغادرته البيت الأبيض لحضور حملة انتخابية في سينسيناتي.

وقال:

"الرئيس الصيني شي جينبينغ لا يتحرك بسرعة كافية لحل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة".

كما قال ترامب إنه "غير مهتم على الإطلاق" بتراجع أسواق الأسهم بعد إعلانه عن التعريفات الجديدة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بينما تستمر المحادثات الهادفة لتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكتب ترامب بتغريدة على "تويتر": "محادثات التجارة مستمرة وأثناء المحادثات ستبدأ الولايات المتحدة في الأول من سبتمبر فرض رسم صغير إضافي قدره 10% على بقية البضائع والمنتجات القادمة من الصين إلى بلدنا والبالغة 300 مليار دولار".

وأوضح ترامب أن هذا لا يشمل البضائع التي قيمتها 250 مليار دولار، الخاضعة بالفعل لرسوم قدرها 25%".

وهبطت أسعار النفط أكثر من 3 دولارات للبرميل، بعد إعلان ترامب، اليوم الخميس، عن رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية، وفقا لـ"رويترز".

وتخوض الصين والولايات المتحدة معركة تجارية منذ العام الماضي، إذ تبادل البلدان فرض الرسوم الجمركية على وارادته من الآخر.

وتوقفت المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في مايو/ أيار، لكنها بُعثت من جديد عندما اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي.

وافق ترامب آنذاك على عدم فرض رسوم جديدة على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار وتقرر استئناف المحادثات.