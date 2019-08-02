مجلس الوزراء الياباني يوافق على حذف كوريا الجنوبية من قائمة "المعاملة التفضيلية" التجارية

قالت اليابان اليوم الجمعة إنها ستحذف كوريا الجنوبية من قائمة دول "المعاملة التجارية التفضيلية"، في خطوة حذرت سول من أنها ستكون لها "عواقب وخيمة" على العلاقات الأمنية بين حلفاء الولايات المتحدة.