وزير الخارجية الأمريكية: العقوبات الأمريكية على إيران فعالة وسنفرضها في كل مكان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق العقوبات على إيران.

جاء ذلك في كلمة لبومبيو في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال لقاء موسع بين دول منطقة جنوب شرق آسيا وقوى عالمية، بحسب رويترز.