إعلام: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة التايلاندية بانكوك

سمع دوي عدة انفجارات صغيرة في العاصمة التايلاندية بانكوك في ثلاثة مواقع على الأقل اليوم الجمعة وأصيب اثنان من عمال النظافة في الشوارع بجروح طفيفة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التايلاندية.