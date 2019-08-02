رئيس كوريا الجنوبية يعقد اجتماعا طارئا لبحث الرد على حذف اليابان بلاده من "القائمة البيضاء"

قالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كو مين-جونغ في مؤتمر صحفي اليوم إن أن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن سيعقد اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم لإصدار موقفه من قرار اليابان، حذف بلاده من "القائمة البيضاء" في التعاملات التجارية.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاقتصاد والمالية هونغ نام-كي عن سيعلن التدابير الشاملة، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقالت إن الحكومة كانت تبدي باستمرار نيتها للتشاور الدبلوماسي والحوار مع اليابان من أجل تسوية القضية، مؤكدة على أن الحكومة "سترد بحزم على قرار اليابان غير العادل".

وكانت اليابان قالت في وقت سابق اليوم الجمعة إنها ستحذف كوريا الجنوبية من قائمة دول "المعاملة التجارية التفضيلية"، في خطوة حذرت سول من أنها ستكون لها "عواقب وخيمة" على العلاقات الأمنية بين حلفاء الولايات المتحدة.

وأعلن وزير التجارة الياباني عن هذا الإجراء، الذي يأتي بعد أن فرضت طوكيو الشهر الماضي قيودا على صادرات ثلاثة منتجات أساسية لصناعة الرقائق والهواتف الذكية من كوريا الجنوبية، وسط توتر للعلاقات الثنائية.

وشددت اليابان في الآونة الأخيرة القيود على صادراتها من ثلاث مواد تستخدم في معدات ذات تقنية عالية وأشارت إلى "تعامل بشكل غير مناسب" مع مواد حساسة تصدر إلى كوريا الجنوبية فضلا عن عدم التشاور بشأن قيود التصدير.

ولكن يبدو أن جذور الخلاف تعود أيضا لنزاع من زمن الحرب. ويأتي وسط مشاعر إحباط عميق في اليابان إزاء ما تعتبره طوكيو اخفاقا من جانت سول في التحرك ردا على حكم أصدرته محكمة في كوريا الجنوبية يفرض تعويضات على شركة يابانية بسبب العمالة القسرية إبان الحرب العالمية الثانية.

وكانت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية استدعت السفير الياباني في البلاد، وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن الاستدعاء جاء احتجاجا على قرار طوكيو تشديد القيود على تصدير المواد التكنولوجية.

وتوجد على القائمة البيضاء اليابانية 27 دولة بدءا من ألمانيا ومرورا بكوريا الجنوبية وبريطانية حتى الولايات المتحدة.