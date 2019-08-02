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    جندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019

    اليابان ترفض طلبا لأمريكا بشأن السفن الحربية في مضيق هرمز

    © REUTERS / Donald Holbert/U.S. Navy
    العالم
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      أفادت تقارير إعلامية يابانية بأن طوكيو لن ترسل سفنا حربية للانضمام إلى قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لحراسة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وذلك خشية مواجهة رد عسكري من إيران لكنها قد ترسل طائرات لتنفيذ دوريات.

    نقلت صحيفة "ماينيشتي" اليابانية، عن مصادر حكومية، أن اليابان قد ترسل رغم ذلك سفنا حربية بشكل مستقل لحماية السفن اليابانية في أهم شريان بالعالم لنقل النفط.

    © REUTERS / MARY F. CALVERT
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    وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، حين سئل عن التقرير "نحن نراقب الموقف عن كثب ونواصل جمع المعلومات في الوقت الذي نعمل فيه عن قرب مع الولايات المتحدة ودول أخرى".

    وباعتبارها حليفتها الرئيسية في آسيا وقوة بحرية إقليمية رئيسية، تحرص واشنطن على اضطلاع اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط في العالم، بدور رئيسي في القوة البحرية المقترحة.

    وستواجه الحكومة اليابانية على الأرجح معارضة في الداخل ضد أي مغامرة عسكرية قد تعرض قوات الدفاع الذاتي للخطر أو تهدد حياة اليابانيين المقيمين في إيران. ولم يخض الجيش الياباني حربا منذ الحرب العالمية الثانية.

    وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في سلسلة هجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز منذ منتصف مايو/ أيار منها ناقلة تديرها شركة شحن يابانية. وتنفي طهران الاتهامات.

    ووجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في الأسبوع الماضي دعوة لليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا ودول أخرى للانضمام لقوة بحرية تتولى حراسة ناقلات النفط في مضيق هرمز.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, مضيق هرمز, إيران, اليابان
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