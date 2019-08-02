الخارجية الكازاخية: الأكثرية من المعارضة السورية وافقت على وقف النار في إدلب

أعلن مدير قسم آسيا وأفريقيا في خارجية كازاخستان، موكاش سيريكولي، اليوم الجمعة أن القسم الرئيسي من المعارضة السورية المشاركة في محادثات أستانا وافقت على وقف اطلاق النار في إدلب.

وقال سيريكولي للصحفيين: "أعلن المشاركون وقف إطلاق النار ودخل هذا القرار حيز التنفيذ لأن الاتفاف بين السلطة والمعارضة المسلحة المعترف بها هو أمر لوحده، لكن هناك منظمات إرهابية أخرى في المكان ذاته مثل تنظيم "داعش" والقاعدة لم يلتزموا لكن القسم الرئيسي من المعارضة الممثلة هنا وافقت".

وأضاف سيريكولي أن قمة الدول الضامنة لمحادثات أستانا حول سوريا (روسيا ، تركيا ، إيران) ستعقد في سبتمبر، مشيرا الى أن جولة أو جولتين من المحادثات ستجري في نور سلطان حتى نهاية العام.

وأشار سيريكولي أن اطراف النزاع في سوريا وافقوا على تشكيلة اللجنة الدستورية السورية قائلا "كان لديهم خلافات حول بعض المرشحين لكن يبدو أنهم اتفقواعلى تكوين اللجنة الدستورية المستقبلية".