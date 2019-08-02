روحاني يهدد بخطوة ثالثة 

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده مستعدة لأسوأ السيناريوهات في إطار جهودها لإنقاذ الاتفاق النووي، مهددا بخطوة ثالثة لتقليص التزاماتها ضمن الاتفاق واللجوء لـ"خيارات أخرى".

قال روحاني في كلمة ألقاها، أمس الخميس "إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي تعهداتها، فلدى إيران خيارات أخرى قد لا تعجبهم... سنتخذ الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي بكل حزم، إن لم نصل إلى نتائج جيدة في المفاوضات". وذلك بحسب وكالة "فارس".

وأضاف:

صحيح أننا مستمرون بالمفاوضات مع الأطراف المتبقية في الاتفاق، لكننا ندير البلاد على أساس عدم التوصل إلى نتيجة من هذه المفاوضات... أمامنا معركة صعبة لكننا سنفوز بالتأكيد.

وأكد روحاني أن الحكومة الإيرانية قادرة على الدفاع عن الاقتصاد الوطني والبلاد بـ"كل قدراتها".

وأضاف:

لدى الحكومة الإيرانية خطوات لتخفيف العبء عن الشعب الإيراني، وستقوم بتنفيذها تدريجيا وعلى مراحل.

وتابع "نستعد دوما لما هو أسوأ، ففي الوقت الذي نحاول فيه إنقاذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية، لدينا ثقة في أننا سننتصر في نهاية المطاف".

واستطرد "نحن قادرون على الدفاع عن اقتصادنا، كما نستطيع الدفاع عن بلادنا بكل قدراتنا".