تقرير عسكري يكشف تسليح المقاتلات الأمريكية في أجواء مضيق هرمز

أفادت تقارير إعلامية عسكرية أن سلاح الجو الأمريكي يستخدم مقاتلات "إف 15 إي" مسلحة بذخائر عنقودية، خلال دوريات في أجواء الخليج ومضيق هرمز، فضلا عن مجموعة متنوعة من الأسلحة الأخرى.

ذكر تقرير لموقع "ذا وور زون ديرايف" أنه قد تكون هذه الأسلحة مفيدة لضرب أسراب من القوارب الصغيرة، مثل التي يملكها الحرس الثوري الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن طائرات "إف 15 إي" المسلحة بالذخيرة العنقودية قد ظهرت في صور نشرتها تقارير رسمية في 31 يوليو/ حزيران الماضي.

ICYMI, US Air Force F-15Es have been flying "Surface Combat Air Patrols" armed with cluster bombs over the Persian Gulf for weeks. https://t.co/U1PWllYHjy — Joseph Trevithick (@FranticGoat) August 1, 2019

​كما ذكر الموقع أن الذخائر العنقودية النوعية تعمل بالأشعة تحت الحمراء والليزر لتحديد الأهداف وتدميرها بدقة، لافتا إلى أن "إف 15 إي" هي مقاتلة ثنائية الدور مصممة لتدمير أهداف جوية، وأرضية، وتقوم حاليا بدوريات لضمان التجارة البحرية الحرة والمفتوحة في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعتزم تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في منطقة الخليج، وخاصة في مضيقي هرمز وباب المندب، كما شددت بريطانيا على ضرورة تشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة في الخليج، عقب احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية الشهر الماضي.