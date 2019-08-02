خطوة إيرانية جديدة الأولى في العالم 

أكد روحاني، في كلمة له، مساء أمس الخميس، أن بلاده تعد الأولى في العالم في مجال توصيل الغاز إلى المدن والقرى؛ بحسب وكالة "فارس".
وقال روحاني:
أعتقد أن بلادنا تعد الأولى في العالم في مجال مد أنابيب الغاز وتقديم خدمات توصيل الغاز إلى المدن والقرى.
وأوضح بأن عمليات توصيل الغاز مستمرة في مختلف مناطق البلاد، وأنه خلال فترة الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة (السابقة والحالية منذ 6 أعوام) يتم سنويا كمعدل توصيل الغاز إلى 3 آلاف قرية، وهو ما يعد من الإنجازات الكبرى في البلاد.
وتابع الرئيس روحاني بأن القرى والأرياف في البلاد، تشهد حاليا تحولا جيدا من حيث الرفاهية والعدالة الاجتماعية.
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