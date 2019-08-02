خطوة إيرانية جديدة الأولى في العالم 

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن خطوة إيرانية جديدة تعد الأولى حول العالم.

أكد روحاني، في كلمة له، مساء أمس الخميس، أن بلاده تعد الأولى في العالم في مجال توصيل الغاز إلى المدن والقرى؛ بحسب وكالة "فارس".

وفي كلمته، مساء أمس الخميس، خلال مراسم تدشين مشاريع لتوصيل الغاز إلى القرى التابعة لمدينة أهر في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب إيران) عن طريق الفيديو كونفرانس (الدائرة التلفزيونية المغلقة)، أشار الرئيس روحاني إلى الإنجاز الكبير الذي حققته شركة الغاز الوطنية الإيرانية في البلاد.

وقال روحاني:

أعتقد أن بلادنا تعد الأولى في العالم في مجال مد أنابيب الغاز وتقديم خدمات توصيل الغاز إلى المدن والقرى.

وأوضح بأن عمليات توصيل الغاز مستمرة في مختلف مناطق البلاد، وأنه خلال فترة الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة (السابقة والحالية منذ 6 أعوام) يتم سنويا كمعدل توصيل الغاز إلى 3 آلاف قرية، وهو ما يعد من الإنجازات الكبرى في البلاد.

وتابع الرئيس روحاني بأن القرى والأرياف في البلاد، تشهد حاليا تحولا جيدا من حيث الرفاهية والعدالة الاجتماعية.