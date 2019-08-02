حصار واشنطن المحتمل لفنزويلا محفوف بالمخاطر وتكرار أزمة الكاريبي

رأى النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الجمعة، أن حصار الولايات المتحدة المحتمل لفنزويلا خطير للغاية ومحفوف بتكرار أزمة الكاريبي عام 1962.

موسكو - سبوتنيك . قال جباروف، لوكالة "سبوتنيك"، "هذا شيء خطير للغاية. في وقت من الأوقات حاول الأمريكان تنظيم حصار على كوبا، الأمر كاد أن ينتهي بأزمة نووية في عام 1962".

ولفت جباروف، إلى أن روسيا تقدم بشكل رئيسي المساعدات الإنسانية لفنزويلا، وليست العسكرية، قائلا "نقدم المساعدات الإنسانية بشكل أساسي، حتى لا يتضور الناس جوعًا حتى الموت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الخميس، أن إدارته تدرس حالياً إمكانية فرض حصار على فنزويلا، بالنظر إلى "حجم المساعدات الأجنبية التي تحصل عليها كاراكاس" من روسيا، وإيران والصين.

وتدهور الوضع في فنزويلا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، خوان غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وتعتبر الإدارة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فاقدا للشرعية، وتدعم زعيم البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.

وفرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على فنزويلا التي تعيش أزمة اقتصادية وسياسية حادة منذ سنوات، استهدف بعضها مسؤولين وعسكريين مقربين من مادورو.