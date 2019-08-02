العثور على رفات طيار أمريكي بعد تحطم طائرته في كاليفورنيا

أكدت البحرية الأمريكية، أمس الخميس، أن قائد طائرة مقاتلة تحطمت في متنزه "وادي الموت" الوطني بكاليفورنيا لقي حتفه في الحادث الذي وقع أثناء تدريبات فوق منطقة تضم واديا عميقا، والذي تسبب في إصابة سبعة سائحين على الأرض.

وقالت البحرية، بحسب وكالة "رويترز"، إن الطائرة وهي من طراز "إف/إيه-18إي سوبر هورنت" ذات المقعد الواحد كانت تحلق فوق رينبو كانيون في وادي الموت على بعد نحو 210 كم غربي لاس فيغاس عندما سقطت صباح الأربعاء.

ولم يتأكد مصير قائد الطائرة عقب التحطم مباشرة، لكن مسؤولين في البحرية الأمريكية قالوا في اليوم التالي إنه تم تحديد موقع رفاته.

وقال باتريك تيلور المتحدث باسم المتنزه الوطني إن سبعة زوار من فرنسا، كانوا يقفون في المنطقة المطلة على الوادي، أصيبوا بحروق وجروح جراء التحطم.

وقال تيلور إنه لا يعلم كيف تعرض السائحون للإصابة أو إلى أي مدى كانوا قريبين من موقع الحادث.