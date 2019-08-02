الصين لن تقبل أي ابتزاز من أمريكا وستنتقم

صرحت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الصين لن تسمح بابتزازها، وحذرت من اتخاذ خطوات انتقامية ضد أمريكا في حال فرضت واشنطن تعريفات إضافية على البضائع الصينية بنسبة 10٪، حسب ما أعلن ترامب سابقا.

وقالت المتحدثة الرسمية للوزارة، هوا تشونينغ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إذا أقرت أمريكا هذه التعريفات، فسيتعين على الصين اتخاذ تدابير جوابية ضرورية لحماية المصالح الجوهرية والأساسية للبلاد؛ بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت: لن نقبل أي ضغط أو تخويف أو ابتزاز. مضيفة أن الصين تأمل في أن " تتخلى الولايات المتحدة عن أوهامها" وأن تعود إلى المسار الصحيح للمفاوضات القائمة على الاحترام المتبادل والمساواة.

وقعت الجولة التالية من التوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الأول من أغسطس/ آب، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم إضافية بنسبة 10% ابتداءا من الشهر المقبل، على بضائع من الصين اعتبارًا من 1 سبتمبر/ أيلول، بقيمة 300 مليار دولار.

جاء هذا البيان عقب فشل الجولة الثانية عشرة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين. وقد عقد الاجتماع في شنغهاي في 30-31 يوليو/ تموز وانتهى دون نتيجة.

وتباعدت مواقف واشنطن وبكين بشأن القضايا التجارية أكثر، منذ التصعيد الأخير في العلاقات بين البلدين في شهر مايو/ أيار من هذا العام، عندما زاد الطرفان الرسوم المتبادلة على البضائع المستوردة.