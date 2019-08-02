بعد انسحاب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يحذر من سباق تسلح جديد

أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد يؤكد أهمية معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ويحذر من الدخول في سباق تسلح جديد.

أمستردام - سبوتنيك. قال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "لقد أكد الاتحاد الأوروبي مرارًا موقفه من أهمية معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وكان آخرها في إعلان الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الأوروبي في 14 تموز/ يوليو. فعلى مدى الثلاثين عاما الماضية، قدمت هذه المعاهدة مساهمة كبيرة في الأمن الأوروبي والأمن والاستقرار الدوليين".

وأضاف المتحدث "ندعو الولايات المتحدة وروسيا للبحث عن مزيد من التخفيضات في ترسانتيهما، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، ونرحب بالحوار المبكر والنشط بشأن مستقبل معاهدة "ستارت الجديدة" بعد عام 2021، بشأن الترتيبات الأخرى لتحديد الأسلحة".

وأشار المتحدث إلى أنه "بالنظر إلى التوترات المتصاعدة، يجب أن نكون حريصين على عدم الدخول في مسار سباق تسلح جديد يعوض التنازلات الكبيرة التي تحققت بعد نهاية الحرب الباردة".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت اليوم الجمعة، انسحابها رسميا من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا.

وفي بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال فيه إن بلاده تخلت رسميا عن معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا، متهمة موسكو بانتهاكها المتعمد للاتفاقية.

وقال بومبيو، في زيارة لبانكوك لحضور قمة إقليمية، "انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يبدأ مفعوله اليوم"؛ بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف الوزير الأمريكي "روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن انتهاء المعاهدة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة قد توقف العمل وفقها اليوم بمبادرة من واشنطن نفسها.