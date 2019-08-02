الناتو يؤيد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ ويهاجم روسيا

عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن تأييده للخطوة الأمريكية، الانسحاب من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وألقى بالمسؤولية على روسيا.

نقلت "رويترز" عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، قوله "أن طلب روسيا إعلان وقف اختياري لنشر صواريخ نووية قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا ليس له مصداقية لأن موسكو نشرت بالفعل مثل هذه الرؤوس الحربية".

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي "هذا ليس عرضا موثوقا به لأن روسيا نشرت صواريخ لسنوات. ليس هناك مصداقية في اقتراح وقف انتشار الصواريخ التي تنتشر بالفعل."

وأضاف "لا توجد صواريخ أمريكية جديدة، ولا صواريخ للناتو جديدة في أوروبا، ولكن هناك المزيد والمزيد من الصواريخ الروسية الجديدة."

وقال ستولتنبرغ "جميع الحلفاء (في الناتو) اتفقوا مع واشنطن طوال هذه السنوات على العمل مع روسيا لإبقاء معاهدة الصواريخ ويتفقون مع قرار الانسحاب نظرا لانتهاك روسيا للمعاهدة".

وأوضح أن "روسيا على المدى الطويل ستدرك مصلحتها في وقف نشر صواريخ جديدة وواشنطن تتواصل مع حلفاء الناتو"، معتبرا أن "الناتو على علم بامتلاك روسيا لصورايخ نووية جديدة ونحاول أن يكون هناك توازن بين التهديد الروسي وقدرة الناتو على الرد".